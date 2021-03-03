Kartal Belediyesi'nde de işçilere rağmen sözleşme

Kartal Belediyesi'nde DİSK Genel-İş Sendikası tarafından işçilerin karşı çıkmasına rağmen toplu iş sözleşmesine imza atıldı.

Kartal Belediyesi işçileri toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine 4 Mart'ta greve çıkma kararı almıştı.

Greve bir gün kala sendika genel merkezinin toplu iş sözleşmesini imzaladığı öğrenildi.

Genel-İş Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Arikan dün geceden itibaren görüşmelerin sürdüğünü belirterek "Sabah bir teklif geldi. Bu kabul edilebilir değildi. Biz tam bunun üzerinde tekrar görüşelim derken bir haber geldi ki genel merkez yöneticileri imzayı atmışlar" dedi.

'Grev hakkını bile ortadan kaldıran bir yaklaşım'

İmzalanan sözleşmenin Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe belediyelerinde imzalananlardan daha kötü olduğunu belirten Arikan, Genel-İş genel merkez yönetimine tepki gösterdi. Arikan "Grev aşamasındayken müdahale etmek başka bir şey. Ama henüz greve zaman varken grev hakkını bile ortadan kaldıran bir yaklaşım kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

Arikan soL'a yaptığı açıklamada şube yönetimi olarak yarın bu konuda Kartal Belediyesi önünde bir basın açıklaması yapacaklarını belirtti.

Genel-İş Anadolu Yakası 1 No’lu Şubesi'nden yapılan açıklamada da "Kartal Belediyesi şirketi Kartursaş'ın üyesi bulunduğu SOMDEMSEN (Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası) ile 1770 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi ve son yaşanan süreçle ilgili yarın saat 14.00'te Kartal Belediyesi önünde basın açıklaması yapılacağı" belirtildi.

İstanbul'da Kadıköy ve Maltepe belediyelerinde işçilerin ve şube yönetiminin karşı çıkmasına rağmen sendika genel merkezi sözleşmeye imza atarak grevi bitirmişti. Ataşehir Belediyesi'nde ise greve bir gün kala sözleşme Genel-İş Anadolu Yakası 1 No’lu Şube tarafından imzalanmıştı.