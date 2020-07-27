Kars’taki 7.000 yıllık kaya resimleri yok ediliyor

Arkeofili’den Erman Ertuğrul’un haberine göre, yaklaşık iki kilometre uzunluğundaki vadi içerisinde yer alan kaya resimleri, küçük bazalt taşı panolar üzerine kazıma tekniği ile yapılmış av hayvanlarının resimlerinden oluşuyor.

Kalkolitik döneme tarihlenen kaya resimleri ve mağaraları, Kars ilinde bilinen ilk arkeolojik yerleşim alanlarından biri olarak sayılıyor.

Kars Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından sit alanı ilan edilen ve taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilerek koruma altına alınan vadide, 90 mevkide 260 kaya yüzeyinde bulunan kaya resimleri, her yıl insanların tahribatına uğruyor. Binlerce yıllık kaya resimlerinin üzeri, insanların kendi isimlerini kazıması ya da karalaması nedeniyle artık yok olmak üzere.

Tüm bu tahribat işlemlerinin yanı sıra defineciler de bölgede sık sık kaçak kazı yapıyor. Ayrıca kaya resimlerinin arkasında define olabileceği düşüncesiyle resimlerin bulunduğu paneller sökülüyor.

Kaya üstü resimlerinin en erken Kalkolitik ve en geç de Tunç Çağı’nda yapılmış oldukları düşünülüyor. Kaya resimlerinde göze çarpan yaban sığırları ve geyik figürlerinin, Kalkolitik Çağ’dan itibaren bölgede yaşamadığı biliniyor.

Günümüzden 7000 ile 5500 yılları arasında yapıldığı anlaşılan kaya üstü resimleri, Kars bölgesinin tarihöncesi resim sanatına büyük katkı sağlıyor.