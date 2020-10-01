Kars'ta HDP'lilere yönelik operasyon: 19 gözaltı

Kars'ta belediye yöneticilerinin de arasında olduğu 19 HDP'linin gözaltına alındığı, Kars Belediye Eş Başkanı Şevin Alaca'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi.

Şevin Alaca ile Başkan Yardımcısı Muazzez Çağrıtekinci, HDP Belediye Meclis üyeleri, HDP İl Genel Meclis üyeleri, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı ile partinin bazı ilçe teşkilatı yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişi hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yakalama kararı çıkartıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 kişinin ikametinde, Belediye Başkanlığı binası ile HDP İl binasında arama yapıldı.