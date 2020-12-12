Karşı çıktığı projeyi Erdoğan'ın desteklediğini öğrendi, 'karşı çıkmak aptallık' dedi

Mersin'in Akdeniz İlçesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "metronun doğru bir proje olduğuna inanmıyorum, bizim grup da inanmıyor" demişti.

Bu sözlere yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer, projeyi yatırım kapsamına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığını söyledi, projeye Bakanlığın da onay verdiğini açıkladı.

Bunun ardından konuya ilişkin yeniden bir açıklama yapan AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Metro dünyanın en güvenilir, en ucuz, en konforlu ulaşım aracıdır. Metroya karşı olmak aptallıktır. Bu uçağa binmemek, gemiye binmemek gibi bir şeydir. Ben nasıl metroya karşı olabilirim" ifadesini kullandı.

Gültak, "Benim derdim şu: Bu konuda yeteri kadar etüt yapıldı mı? Ben bu konuda cahilim siz bilgidar mısınız? Cahil derken bilgilendirilmiyor anlamında söylüyorum" dedi.