Kars Vali Yardımcısı Selçuk Haskırış, hakkında yürütülen "FETÖ/PDY" soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca açığa alındı.
Haskırış 14 Temmuz 2020'de Ovacık Kaymakamlığı'ndan Kars Vali Yardımcılığına atanmıştı.
Kars Vali Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Kars Vali Yardımcısı Haskırış, hakkında yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı.
Haber Merkezi
Kars Vali Yardımcısı Selçuk Haskırış, hakkında yürütülen "FETÖ/PDY" soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca açığa alındı.
Haskırış 14 Temmuz 2020'de Ovacık Kaymakamlığı'ndan Kars Vali Yardımcılığına atanmıştı.