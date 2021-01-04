Kars Vali Yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Kars Vali Yardımcısı Haskırış, hakkında yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Haber Merkezi

Kars Vali Yardımcısı Selçuk Haskırış, hakkında yürütülen "FETÖ/PDY" soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca açığa alındı.

Haskırış 14 Temmuz 2020'de Ovacık Kaymakamlığı'ndan Kars Vali Yardımcılığına atanmıştı.

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