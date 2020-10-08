Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevin Alaca tutuklandı

Kars’ta 1 Ekim’den bu yana gözaltında bulunan aralarında Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevin Alaca’nın da olduğu 5 kişinin getirildikleri Kars Adliyesi’ndeki savcılık sorguları tamamlandı. Savcılık sorgusunun ardından Muazzez Çağrıtekinci serbest bırakılırken, Şevin Alaca ile HDP Kars İl Eş Başkanı Cengiz Anlı, Mustafa Yardımcıer ve Şengül Erkmen tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre mahkeme, Şevin Alaca, Cengiz Anlı, Mustafa Yardımcıer ve Şengül Erkmen hakkında tutuklama kararı verdi.

Son tutuklamalarla birlikte kentte yapılan operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 16 kişi tutuklanmış oldu.