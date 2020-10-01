Kars Belediye Eşbaşkanı Şevin Alaca ve altı kişi görevden uzaklaştırıldı

Gözaltına alınan ve aralarında HDP’li Kars Belediye Eşbaşkanı Şevin Alaca’nın da bulunduğu 5'i Belediye Meclis Üyesi, 2'si İl Genel Meclis Üyesi olmak üzere toplam 7 kişi “örgüt üyeliği” iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.

Kars’ta bu sabah HDP yönetimindeki belediye yöneticileri evlerine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasnda Kars Belediye Eşbaşkanı Şevin Alaca da bulunuyordu.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Kars Belediye Eşbaşkanı Şevin Alaca, Belediye Başkan Yardımcısı Muazzez Çağrı Tekinci, Belediye Meclis üyeleri; Kaya Naki, Belediye Meclis üyesi Fahrettin Kaya, Ömer Albayrak ve Kars İl Genel Meclis üyeleri Halil Kan ve Suat Bayhan “örgüt üyeliği” iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen tebliğde, “Anayasanın 127’nci maddesinin 4’ncü fıkrası ile 5 bin 393 sayılı belediye kanunun 47’nci maddesi gereğince Kars belediye meclis üyelerinin geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırmasını müsaadelerinize arz edelim” denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014 yılında düzenlenen ‘Kobani eylemleri’ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen dün yaptığı açıklamada "Gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa Belediye Başkanlığı görevimden istifa edeceğim. Kars, kendisini yönetecek liyakattadır. 1,5 yıldır oy birliği ile karar alma olgunluğu gösteren bir mecliste 5 parti uzlaşarak yeni bir yönetim oluşturabilir" demişti.