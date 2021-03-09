Karlov suikastı davasında karar çıktı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, 19 Aralık 2016'da polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasında karar çıktı.
Karlov suikastı davasında 3 sanığa 2 kez, 2 sanığa 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt abisi olmakla suçlanan Şahin Söğüt, 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Karlov ile ilgili bilgi toplayan Eski MİT mensubu Vehbi Kürşat Akalın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Suikast talimatını Altıntaş'a ilettiği belirlenen Salih Yılmaz, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme 6 sanığın sanığın beraatine karar verdi. 7 sanık örgüt üyeliğinden cezalandırıldı.
Davada aralarında Fetullah Gülen ile Emrullah Uslu'nun bulunduğu firari 9 sanığın dosyalarının da ayrılmasına hükmedildi.