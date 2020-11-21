Karlov suikastı davası ertelendi

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Karlov Davası'na tutuklu sanıklar Şahin Söğüt ve Ramazan Yücel, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Diğer tutuklu sanıklarla ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu.

Davanın dünkü celsesinde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edildi.

Saldırıyı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın "örgüt içerisindeki abisi" olduğu öne sürülen sanık Şahin Söğüt, Altıntaş'ı tanımadığını öne sürdü, olayla bir ilgisi olmadığını söyledi.

Söğüt'ün ardından söz verilen bazı sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmalarını hazırlayamadıklarını belirterek ek süre talebinde bulundu.

Dava 10 Aralık'a erteledi.