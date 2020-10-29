Kariye'nin cami olarak açılışı ertelendi

Kariye Müzesi'nin camiye dönüştürülmesi sonrası Diyanet tarafından yapılacak Kariye Camisi'nin açılışı ertelendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada açılışın ertelendiğini duyuruldu.
Açıklamada "İstanbul Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camii’nin ibadete açılması, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kariye Müzesi'nin, 30 Ekim'de kılınacak cuma namazı ile birlikte 72 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılacağını dün Twitter hesabından duyurmuştu.
Kariye Müzesi'ndeki fresk ve mozaikler kapatılmıştı.