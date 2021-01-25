'Karınca ve İnsan' filminin fragmanı yayınlandı

12 Eylül dönemine odaklanan “Nar Zamanı” ve “Kar Zamanı” filmleriyle ulusal ve uluslararası festivallerde birçok ödül alan yönetmen Cevahir Çokbilir’in yeni filmi “Karınca ve İnsan”ın fragmanı yayınlandı.

Cevahir Çokbilir’in sosyal medya üzerinden “2021 tüm dünya, tüm insanlık için umut olsun!” mesajıyla duyurduğu kısa filmin çekimleri Prof. Dr. Semir Aslanyürek danışmanlığında yapıldı. Senaryosunu Şahin Çokbilir’in kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Aziz Mustafa Doğan üstlendi. Filmin müzikleri Ertan Tekin tarafından bestelendi, afişlerini Damla Kökten tasarladı.

Savaştan kaçan bir karınca ve bir askerin birbirlerinden habersiz aynı mağaraya sığınmalarını konu alan film, askerin su ve yemek aramak için mağaradan ayrılmasıyla gelişiyor. “Karınca ve İnsan”, seyircisiyle öncelikle festivallerde buluşmaya hazırlanıyor.