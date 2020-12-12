Kargoda yeni dönem: Her adresin 9 haneli numarası olacak

Kargo tesliminde kodlu adres sistemine geçileceği öğrenildi. Yeni sistemde her adresin 9 haneli bir numarası olacağı belirtildi.
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, Türkiye açık adresten kodlu adres sistemine geçiyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, “Vatandaşlar TC kimlik numarası ve açık adresini söylerken tedirgin oluyor. Bu projeyle 20-66-80-308 diyecek, dokuz rakam bu kadar, ‘adres kodu’ başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok” dedi.
'İngiltere'de gördüm'
Levent Yazıcı, komisyon üyesi milletvekillerine ilk adres kodu örneklerini verdi. Yazıcı, Meclis Deprem Araştırma Komisyonu’nda özetle şunları kaydetti: