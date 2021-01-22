Kargo işçilerinin grev kararı British Airways’e geri adım attırdı

British Airways’in (BA) kargo hizmetlerinde çalışan sendika üyesi işçiler, bu sabah yerel saatle 02.00’de Londra Heathrow Havalimanı’ndaki kargo operasyonlarını durdurarak greve çıktı. Ancak havayolu şirketi ile kargo işçilerinin sendikası Unite arasında yapılan görüşmeler sonucunda sendikanın grev tarihini 29 Ocak’a ertelediği duyuruldu.

Unite sendikası, üyelerinin ücretlerinde yüzde 20-25 düzeyinde kesinti tehdidiyle karşı olduğunu belirtmiş, 22 Ocak’ta başlayıp 8 Şubat’a dek kesintili şekilde sürdürülecek grev kararı almıştı. British Airways’in bugün basın aracılığıyla sendikaya yaptığı “anlaşmazlığı çözme” çağrısında ise işçilerin yarısının ücretlerine zam, diğer yarısının ücretlerinde en fazla yüzde 10 kesinti yapılmasının planlandığı ifade edilmişti.

Bugün, Unite sendikasının şirket ile müzakerelerde yaşanan gelişme sonucunda grevin ilk üç gününü iptal ettiği açıklandı. Anlaşmazlık durumunda izlenecek yeni grev takvimi ise şu şekilde açıklandı:

29 Ocak 2021 saat 02.00-10:00 arası

30 Ocak 2021 saat 10.00-18.00 arası

31 Ocak 2021 saat 18.00, 1 Şubat 2021 saat 02:00 arası

5 Şubat 2021 saat 02.00-10.00 arası

6 Şubat 2021 saat 10.00-18.00 arası

7 Şubat 2021 saat 18.00, 8 Şubat 2021 saat 02.00 arası

‘BA’da grev ihracatçıları zor durumda bırakır’

Kargo işçilerinin geçen ay gerçekleştirdiği grev sırasında, British Airways kargo operasyonlarının bir kısmını World Flight Services (WFS) ile ortak iştiraki BA Regional Cargo tesislerine kaydırmıştı. BA Regional Cargo’nun çoğunluk hissesi ise WFS’nin elinde bulunuyor.

Brexit süreci sebebiyle mallarını Avrupa Birliği üzerinden yollamak istemeyen İngiliz ihracatçılar ve lojistik şirketleri British Airways’in sağladığı hizmetlere yüksek düzeyde bağımlı durumda. Unite sendikasının grev kararının British Airways’in yanı sıra ihracatçıları da zor durumda bırakacağı düşünülüyor.