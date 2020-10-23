Kargo emekçisi darp edildi, hayati tehlikesi sürüyor!

MNG Kargo'da kurye olarak çalışan 40 yaşındaki Mehmet Ali İbin, Pazartesi günü Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde teslim edeceği kargonun üzerindeki adresin hatalı olması nedeniyle alıcıyı arayarak ona kargoyu elden teslim etmeyi önerdi.

Kargoyu teslim alması gereken müşterininse "nasıl adresi bulamazsınız" diyerek İbin'e bağırdığı aktarıldı. Alıcıyla buluşan İbin, kargoyu almak için aracına yürüdüğü esnada alıcı ve iki arkadaşının saldırısına uğradı. Darp edilen İbin, kafasını kaldırıma çarptı.

Saldırının ardından beyin kanaması geçiren Mehmet İbin, önce Çekmeköy'de ardından da Sancaktepe'de bir hastaneye kaldırıldı.

İbin'in yakınlarından Eda Çiçek'in aktardığına göre, kargo emekçisinin hayati tehlikesi sürüyor.

Kuryeye saldıran zanlı serbest

Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan Tayfun Ş. daha sonra serbest bırakıldı.

Aile duruma tepki gösterirken, saldırganın tutuklanmasını talep ediyor.

Saldırı anı kameralara da yansıdı

'MNG Kargo, çalışanına sahip çıkmıyor'

Saldırının ardından acente sahibinin olayla ilgilendiği ancak MNG merkezinin aileyi hiçbir şekilde aramadığı belirtilirken konuya ilişkin konuşan Çiçek, "Hiçbir şekilde avukat tutup, aileye ulaşmaya çalışmadılar, aramadılar bile. Hiçbir şekilde MNG Kargo'ya ulaşamıyoruz" dedi.

Konuya ilişkin MNG Kargo Genel Müdürlük'ü arayan soL, olaya dair yorum yapabilecek kimseye ulaşamadı.

Olayın ardından Emniyet'e giden İbin'in yeğenine orada görevli polisin dün "Siz bu insanlardan niye şikayetçisiniz, gayet akıllı, efendi insanlar, takım elbiselerini, kravatlarını giyip gelen insanlar" dediğini aktaran Çiçek, saldırganlardan sadece kargoyu alması gereken kişinin gözaltına alındığı, diğer saldırganlar hakkında bir hukuki işlemin başlamadığını belirtti.