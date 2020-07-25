Kardeşi 'Fatma Altınmakas' cinayetinin peşini bırakmıyor

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Gölağılı köyünde yaşayan Fatma Altınmakas, eşi Kazım Altınmakas tarafından 14 Temmuz'da öldürüldü. 6 çocuk annesi eşini öldürdükten sonra gözaltına alınan Kazım Altınmakas, "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatma Altınmakas'ın ölümü aslında eşinin kardeşi Sinan Altınmakas'ın sitematik cinsel istismarı ve tehditleriyle başlıyor. 2005 yılında da kardeşini öldüren ve 3 yıl hapis yatan Sinan Altınmakas hakkında Fatma Altınmakas ve eşi Kazım Altınmakas suç duyurusunda bulunuyor. Suç duyurusunun duyulmasının ardından ise aile içinde ve etrafta sesler yükseliyor.

Fatma Altınmakas suçlanmaya başlanıyor ve saldırı mağduru olmasına rağmen birlikte suç duyurusuna gittiği eşi tarafından öldürülüyor.

'Sen öldürmezsen biz öldürürüz' baskısı

Kardeşinin ölümünün ardından ulaştığımız Mir Bedirhan Ayaz ise kadının bu tür durumlarda potansiyel suçlu olarak görüldüğünü söylüyor. Ayaz, "Kadının infazına da göz yumuyorlar hatta birlikte yapıyorlar bunu. Ceza yargılamasında bunun ispatı zor olsa da, biz bunu bir şekilde mahkeme nezdinde ispatlayacağız" diyor.

"Suç duyurusuna eşiyle birlikte gidiyorlar. Aynı gün adam gözaltına alınıyor. Alınırken bir tanık olarak ifadesi alınan ve Fatma'yla aynı evde yaşayan Kader Altınmakas var, Sinan Altınmakas'ın kardeşinin kızı. Onun babası da Sinan Altınmakas tarafından 2005'te öldürüldü. Sinan Altınmakas'ın Fatma'ya 3 aydır sistematik olarak devam edecek şekilde cinsel saldırıda bulunduğuna ilişkin hem Fatma'nın hem de Kader'in beyanı var.

Suç duyurusunda bulunduktan sonra Sinan Altınmakas gözaltına alınıyor. 2 gün sonra savcılık tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ediyor, mahkeme adli kontrol kararı veriyor. Savcılık tekrar itiraz ediyor. Sinan Altınmakas, 'Bana iftira atıldı' diyor ve bırakıldıktan sonra 14 Temmuz'da sonra da bu vahşet gerçekleşiyor. Kocasına 'Bu namus meselesi oldu sen eşini öldürmezsen biz öldüreceğiz. Biz sadece onu da öldürmeyeceğiz, seni ve çocuklarını da hep birlikte öldüreceğiz' diye toplumsal, ailevi baskı yapılıyor."

'Kadının infazına da göz yumuyorlar hatta birlikte yapıyorlar bunu'

"Şahıs zaten kendisi gidiyor eşiyle suç duyurusunda bulunuyor aslında. Mantık olarak, tek başına düşünüp yapmak isteseydi, ilk günden yapardı. 2 gün sonra niye yapıyor? Toplumsal baskı var kocasına, 'Bu işi sen temizleyeceksin' diye. Ve 2 kurşunla kardeşim malesef katlediliyor.

Coğrafyanın kadına bakış açısı malesef bellidir. Kadınları, bu tür durumlar için söylüyorum, potansiyel suçlu olarak görüyorlar. Zaten erkeğin egemenliğinin olduğu bir devirde erkek ne yaparsa yapsın gülüp geçiyorlar. Günah keçisi olarak kadını seçiyorlar. Kadının infazına da göz yumuyorlar hatta birlikte yapıyorlar bunu. Ceza yargılamasında bunun ispatı zor olsa da, biz bunu bir şekilde mahkeme nezdinde ispatlayacağız. Ben aile bireyleri hakkında suç duyurusunda bulundum. Bu işi, eylemi şahsın tek başına yapamayacağını, toplumsal, ailesel baskının sonucunda cinayetin işlediğini ben anlattım. Dosyada henüz bir gelişme yok, takip ediyoruz. Eşi şu anda tutuklu, 10 günlük bir olay iddianame de hazırlanmadı."

Fatma Altınmakas'ın 6 çocuğu ise devlet koruması altına alındı.