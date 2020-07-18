Karayolları Genel Müdürlüğü’nün bu yılki en büyük ihalesi Kalyon Holding’e gitti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) bu yılın en büyük ihalesi Kalyon Holding’e verildi. AKP döneminde çok sayıda ihale alan ve büyüyen şirket bu yıl yalnızca KGM'den yaklaşık 1,7 milyar TL’lik ihale aldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü 12 Haziran tarihinde “Erzurum Aşkale Ayrımı – İspir Devlet Yolu Kırık Tüneli Ve Bağlantı Yolları Yapım İkmal İşi” adı altında bir ihale düzenledi. İhalenin, 1 milyar 133 milyon 797 bin TL teklif veren Kalyon Holding’e bağlı RSy İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nde kaldı. Şirket ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında 7 Temmuz'da imzalanan sözleşmeye göre de ihale kapsamındaki işlerin üç yıl içerisinde tamamlanması istendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 6 Şubat’ta da “İzmit (Tem Otogar (K1) Köprü, Kavşak Dahil)-Kandıra Bölünmüş Yolu, Ağva-Kandıra-Kaynarca Yolunun Bazı Kesimlerinin Yapım İşi” adı altında bir ihale daha düzenledi. İhale, 628 milyon 889 bin TL’ye Kalyon İnşaat’a verildi. 3 Mart'ta imzalanan sözleşmeyle ihale kapsamındaki işlerin 600 günde tamamlanması istendj. Kalyon Holding ile KGM nin imzaladığı iki ihale toplamı 1 milyar 700 milyon TL’nin üzerine çıktı.

Doğal afet ve salgın maddesi

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ihaleleri, yine Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı 21\B maddesindeki pazarlık yöntemiyle düzenlendi.

Söz konusu maddede, “doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani, beklenmeyen veya önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olduğu” belirtiliyor.

AKP zengini Kalyon İnşaat

Kalyon İnşaat’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Sabah ve ATV’yi satın alarak adından söz ettiren şirket Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı, Taksim Yayalaştırma Projesi, Bakırköy Adalet Sarayı, Mecidiyeköy Metrobüs İhalesi, İstanbul 3’üncü Havalimanı Projesi, Başakşehir Stadı ve Çanakkale-Ayancık Yolu ile KKTC Su Temin Projesi gibi çok sayıda projenin ihalesini aldı.

Kalyon Şirketler Grubu’nun eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kalyoncu’nun oğlu Ömer Faruk Kalyoncu’nun İstanbul’daki nikah töreninde, dönemin Başbakanı Erdoğan ile dönemin Meclis Başkanı Bülent Arınç nikah şahitliği yapmıştı. Nikah törenine, dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün de aralarında bulunduğu 11 bakan katılmıştı.