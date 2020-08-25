Karayip ülkeleri sömürgecilerden tazminat istiyor!

Karayip Ortak Pazarı (Caricom), Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine sömürgecilik döneminde işledikleri suçlar için tazminat davası açacaklarını açıkladı.

Telesur'da yer alan habere göre, Uluslararası Köle Ticareti ve Kaldırılmasını Anma Günü'nde açıklama yapan Caricom, sömürgecilik döneminde yerlilere ve Afrika kökenlilere yapılanlardan dolayı tazminat talep ettiklerini duyurdu.

Caricom ayrıca İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerden kölecilik döneminde Karayip halklarına verdikleri zarardan dolayı kamuoyu önünde özür dilemelerini talep ediyor.

Caricom Başkanı ve Karayip ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'in Başbakanı Dr. Ralph Gonsalves, Temmuz ayında yaptığı açıklamada Kölelikten Kurutuluş Günü'ne vurgu yaparak, "Caricom üyesi tüm ülkelere 2020'deki Kölelikten Kurutuluş Günü'nde Afrikalıların köleleştirilmesine karşı tazminat talep edilmesine odaklanma çağrısı yapıyorum. Bölgemizde ve diğer bölgelerde, Karayipler için tazminat hukukunun anlamı ve önemine işaret eden daha fazla eğitim programına ihtiyaç var. Bunun ötesinde, hükümetlerimiz tazminatlar için siyasi, diplomatik ve uluslararası hukuk mücadelesini yükseltmeli. Acil olarak tüm kartlar masaya yatırılmalı" demişti.

Örgüt, kendisine bağlı tazminat komisyonundan (CRC) ayrı olarak, Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley'in başkanlığını yürüttüğü, üye ülkelerin başbakanlıklarına bağlı Tazminat Hukuku Alt Komitesi'ni kurmuştu.

Mottley, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, köleciliğe karşı tazminat taleplerinin parayla değil, adaletin sağlanmasıyla ilgili olduğuna vurgu yaptı.