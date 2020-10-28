Karar açıklandı: Leyla'yı bilezik ve traktör için öldürmüş

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında gerekçeli karar açıklandı.

Kararda, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4 yıl hapis cezası verilen amca Yusuf Aydemir'in (43) cinayeti neden ve nasıl işlediğine dair bilgiler yer aldı.

DHA'nın haberine göre, kararda Yusuf Aydemir'in husumetli olduğu ağabeyine tehdit maksatlı Leyla'yı sakladığı, olayın adli boyuta ulaşması nedeniyle korkup sakladığı yerden çıkaramadığı, Leyla'nın ölümü sonrası aramaların gevşetilmesi ve normal hayata dönülmesini fırsat bilerek de cesedi dereye attığı kanaatine varıldığı belirtildi.

Gerekçeli kararda Leyla'nın babası Nihat Aydemir ile kardeşi Yusuf Aydemir arasında ailenin traktörünün kime ait olacağı ve babasından miras kalan birden çok bileziği de içeren altınların kimde kalacağı konusunda babaları öldükten sonra bir anlaşmazlık yaşadıklarına dikkat çekildi.

Cinayetin de bunun sonucunda geldiği ifade edildi.