Karantinaya uymadığı tespit edilen kişi KYK yurduna gönderildi

Sivas'ta karantina süresi devam etmesine rağmen polis ekiplerinin uygulaması sırasında sokakta olduğu tespit edilen genç, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtta karantinaya alındı.


Haber Merkezi

Sivas Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 19 yaşındaki E.A. isimli gencin kimlik bilgilerini kontrol etti. E.A.'nın Covid-19 testinin pozitif olduğu ve karantina süresinin devam ettiği tespit edildi. 

Karar doğrultusunda E.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Kadıburhanettin Yurdu'nda karantinaya götürüldü.

E.A.'ya kuralları ihlal ettiği için 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken, yurtta kaldığı süreç boyunca konaklama, yemek ve benzeri masraflarını da kendisi ödeyecek.