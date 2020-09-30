Karantinadaki binada toprak kayması

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Serdar Mahallesi'nde bulunan ve altı ailenin yaşadığı, üç kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alınan üç katlı binada toprak kayması meydana geldi.

Toprak kaymasının saat 22.30 sıralarında, yan tarafta devam eden inşaat çalışması nedeniyle binanın istinat duvarının zarar görmesi nedeniyle gerçekleştiği söylendi.

DHA'nın haberine göre, merdivenlerin zarar görmesi nedeniyle ev içerisinde bulunan dört kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri bina içerisinde mahsur kalan kişileri kurtararak, binayı tedbir amaçlı boşalttı. Bu sırada binada yaşayan ve koronavirüs testi pozitif çıkan üç kişi ile onlarla temas kuran 10 kişi kapı önünde bekletildi.

13 kişi karantinaya alınmak üzere Semiha Ayverdi Öğrenci Yurdu’na götürüldü. Olayın ardından bina mühürlendi.