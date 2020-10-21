Karantinada olması gereken kişi nişan töreninde yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bir hasta ile temaslı olduğu için karantinaya alınan bir kişi, evinde olması gerekirken bir nişan töreninde yakalandı.

Tavşanlı’da yaşayan bir vatandaş hakkında koronavirüs hastası temaslısı olarak karantina kararı verildi. Evinde karantinada olması gereken vatandaşın nişan törenine katıldığı ortaya çıktı.

4 bin 718 lira para cezası kesildi

Nişana giden ve buradaki kişilerle temas eden vatandaş 3 bin 150 TL para cezası kesilerek yurda götürüldü. Öte yandan, başka bir nişan töreninde ise 4 kişiye emre aykırı davranıştan dolayı 392'şer TL para cezası kesildi. Kesilen cezaların toplamı 4 bin 718 TL olarak kaydedildi.

