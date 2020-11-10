Karantinada olan koronavirüs hastası evinde ölü bulundu

Şahinbey ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Leyla Gür, yaşadığı rahatsızlık üzerine Koronavirüs testi yaptırdı.

Test sonucu pozitif çıkan kadın yaşadığı evde karantinaya alındı.

Karantinanın 5. gününde kendisinde haber alamayan yakınları polis ve itfaiye eşliğinde girdiği evde Gür’ü hareketsiz halde buldu. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayene sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Gür'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gür’ün kesin ölüm nedeni yapılan otopsi raporu sonucu ortaya çıkacak.