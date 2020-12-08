Karantina süresine bile patronlar karar veriyor: '#BuDüzenDeğişmeli' tepkisi

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs temaslılarının karantina süresini 14 günden 10 güne düşürmesinin ardından TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

“Özelikle sanayi işletmelerimizde yaşanan sıkıntıları çözmek üzere Sağlık Bakanlığı Kovid-19 yakın temasta 14 günlük karantina süresini 10 güne indirdi. PCR testi negatif çıkar ve semptom gelişmezse 7. günün sonunda karantina bitirilebilecek ve 8. günde işe dönüş sağlanabilecek” diyen Hisarcıklıoğlu'nun bu sözlerine TKP'den tepki geldi.

"Bu düzen değişmeli" diyen TKP'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karantina süresinin ne kadar olacağına patronlar karar veriyor. Memleketin sağlığı da patronların keyfine göre düzenleniyor. #BuDüzenDeğişmeli" ifadesi kullanıldı.