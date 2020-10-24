'Karantina bölgelerindeki virüs kaynaklı ölümler gizlendi'

Koronavirüs salgınının başında nisan ayında karantina uygulanan yerleşim yerleriyle ilgili bir rapor hazırlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, vakalarda artış eğiliminin yaşandığı sonbahar döneminde yeni bir rapor daha hazırladı.

Söz konusu raporda, pek çok hanede uygulanan karantinaya karşın yardım yapılmadığı belirlendi. Raporda, karantinadaki yerleşim birimlerinde yaşayan halkla yapılan görüşmelerde virüs kaynaklı bazı ölümlerin; “doğal ölüm” olarak kayıt altına alındığı da ifade edildi.

22 Ekim 2020 tarihi itibarıyla karantinaları devam eden 16 il ve 24 ilçe içerisinde 1 beldenin tamamı, 17 köyün tamamı, 6 mahallenin tamamı, 1 caddenin tamamı, 3 sokağın tamamı, 1 sitedeki bütün haneler, 4 apartmanda yer alan bütün haneler ve ayrıca 465 ev karantina altında tutuluyor. Karantina altında toplam 376 vaka ve koronavirüs kaynaklı 3 ölüm bulunuyor.

Karantina altındaki vaka sayılarına karşın karantina altında bulunan yerleşim yerlerinin hiçbirinde yaygın test yapılmadığı belirlendi. Bu nedenle karantinada bulunan yerleşim yerlerindeki vaka sayılarının da kaç olduğu tespit edilemedi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın rapora ilişkin haberine göre, karantina altında tutulan köy, mahalle, sokaklarda iki haftayı bulan karantina uygulamasına karşın düzenli olarak yardım yapılmadığı belirlendi. 22 Ekim tarihi itibarıyla yaklaşık bir haftadır karantina altında olan pek çok yerleşim yerine yardım gitmediği, vatandaşların kendi imkânlarıyla ihtiyaçlarını karşıladığı ifade edildi.

Adıyaman’da 463 evde karantina uygulaması bulunurken, halk ile telefonla yapılan görüşmeler sonucunda hiçbir eve yardım yapılmadığı ve ölümlerin doğal ölüm olarak yazıldığı tespit edildi.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinin Büyükmandıra beldesinde görülen vaka üzerine karantina tedbiri alındığı, ancak uygulamanın vakanın tespit edildiği ana cadde olan Atatürk Caddesi’nde değil de hemen arkasındaki ara yolda bulunan Bağlar Sokağı’nda gerçekleştirildiği tespit edildi.