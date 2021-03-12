Türkiye'de işçi sınıfının mücadelesini anlatan ilk film olma özelliğini taşıyan, Vedat Türkali'nin senaryosunu yazdığı Karanlıkta Uyananlar'ın yönetmeni Ertem Göreç yaşamını yitirdi. Göreç, toplumsal gerçekçi Otobüs Yolcuları filminin de yönetmeniydi.

1931 Bursa doğumlu olan Ertem Göreç'in ilk yönettiği film 1959 yılında çekilen Kanlı Sevda oldu.

Göreç 1961'de, senaryosunu Vedat Türkali'nin yazdığı toplumsal gerçekçi film Otobüs Yolcularını yönetti. Filmin başrollerinde Ayhan Işık, Türkan Şoray, Senih Orkan, Atıf Kaptan, Reha Yurdakul, Avni Dilligil ve Suphi Kaner oynarken, filmin özgün müziklerini ise Yalçın Tura ve Ruhi Su yaptı.

1964 yılında ise Göreç Türkiye'de ilk işçi ve grev filmi olan Karanlıkta Uyananlar'ı yönetti. Senaryosu Vedat Türkali'ye, yapımı Lütfi Akad ve Beklan Algan'a olan filmde Fikret Hakan, Ayla Algan, Beklan Algan, Tülin Elgin, Kenan Pars, Mümtaz Ener ve Hüseyin Kutman rol aldı.

Ertem Göreç'in "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" adlı filmi ise Türkiye'de fantastik sinemanın ilk örneği sayılmakta.