Karamollaoğlu'ndan 'Erdoğan' açıklaması: Bu görüşmeler iyidir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretine ilişkin konuştu.

Habertürk'ten Nagehan Alçı'ya konuşan Karamollaoğlu, "Oğuzhan Bey bana geçen cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisine ziyarete geleceğini haber vermişti. Önceden planlanmış ve bildiğim bir ziyaretti. Bu bir nezaket ziyareti, bu aşamada başka türlü görmek doğru olmaz" dedi.

Karamollaoğlu, ittifaklara ilişkin ise, "Bugün durduğumuz yer belli. Ancak ittifaklar koalisyon değildir. Her türlü fikir alışverişine açığız. Bu görüşmeler iyidir. Cumhurbaşkanının herkesle görüşmesinde fayda var. Yüz yüze görüşmek siyaseti yumuşatır" ifadesini kullandı.