Karamollaoğlu'ndan 'emekli amiraller' açıklaması

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 104 emekli amiralin açıklaması sonrası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplumsal hafızalardaki travmaları, geçmiş kötü tecrübeleri hatırlatacak iletişim metodları toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir" ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ülkemizin önemli meselelerinin bütün toplumsal kesimler tarafından konuşulması, tartışılması faydalıdır. Meseleler tartışılırken meselenin özüne odaklanılmalıdır.

Toplumsal hafızalardaki travmaları, geçmiş kötü tecrübeleri hatırlatacak iletişim metodları toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir.

Düşünce ve ifade özgürlüğü önemlidir. Sorumluluk sahibi herkes sorunlara odaklanmalı, toplumu kutuplaştıracak davranış kalıpları ile sorunların konuşulmasını engellememelidir."