Karamollaoğlu'ndan 'AKP'yle ittifak' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesinin ardından Habertürk'te yayınlanan programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan'ın ziyaretlerini olumlu bulduğunu belirten Karamollaoğlu, kendisine görüşme teklif edilmesi halinde kabul edeceğini söyledi.
Partisinin Cumhur İttifakı'na katılacağı yönündeki iddiaları da değerlendiren Karamollaoğlu, "Doğru bulmadığımız politikalarını değiştirirse AK Parti'yle ittifak yapılabilir" dedi.
HDP'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalara değinen Karamollağlu, "İşin içinde terör varsa kapatma kararı doğru olur" diye konuştu.