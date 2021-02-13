Karamollaoğlu'ndan AKP ile ittifak sorusuna yanıt

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı.

Karamollaoğlu, AKP ile ittifak ve Erdoğan-Asiltürk görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu'nun açıklamasından başlıklar şöyle:

Saadet Partisi, AKP ile ittifaka girecek mi?

"Başkanlık sistemini terk ediyoruz" demeden bir işe girilmez. Benim burada üzerinde durduğum noktalar çok net. Zor da olsa biz kendi temel prensiplerimizden taviz vermeye yanaşmayız belli imkanlar tanınsa bile. İttifak meselesini detaylandırmak istediğimiz havayı doğurmaz.

Üçüncü ittifak kurulacak mı?

Bu olasılık her zaman var. Ben daha temel sorunların üzerinde durmayı, kutuplaşmayı son buldurmanın üzerinde durmamız gerek. Bir kutuplaşma, bir ittifak bunu kırmamalı. Birbirine taban tabana zıt fikirlere sahip olan insanlar bile meseleleri müzakere edebilmeliler, benim için önemli.

İttifaklar, en fazla milletvekillini çıkaracak tarzda oluşturulur. İttifak yaptığınız zaman aynı oranda oy olacağınızda kaç milletvekili çıkaracaksınız, yapmazsanız kaç milletvekili çıkaracaksınız buna bakılır. Herkes bunlar üzerinde yorum yapabilir. Bu yorumların bile bizi sağduyu ile meseleye yaklaştırması gerektiğinin kanaatindeyim. Bu zihniyeti oluşturabilirsek bütün meselelerin üzerinde geliriz.

Erdoğan-Asiltürk görüşmesi

AK Parti zayıfladığını, oy kaybettiğini görüyor. Hakikaten AK Parti'de görev almış, 15 seneden fazla uzun süre çeşitli görevler yapmış arkadaşlar ayrıldılar. İşsizlik, geçim sıkıntısı, adalete güvenin sarsılması gibi konularda da AK Parti'ye gönül vermiş insanlar da etkileniyorlar. Anketlerde gösteriyor ki AK Parti'nin daha önceki seçimlerde gösterdiği performansı gösterme ihtimali yok.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'den daha fazla teveccüh görüyor ama cumhurbaşkanı seçilmesine yetmiyor. İttifak olduğu zaman da Meclis'te çoğunluğu sağlayacak durumda değiller. Destek arıyor. Destek aramak için de geçmişte biz beraber olmuşuz -18 yıldır kapımız çalınmamış olsa bile- bir aşinalığımız var. Oğuzhan beyi de bu şekilde ziyaret etmeyi, acaba bir yakınlık kurabilir miyiz diye bir ihtiyaç olarak görmüşlerdir. Bunu garipsemem ama abartılmasının da doğru olmadığı kanaatindeyim. Destek almak için gittiği gözüküyor.

Görüşmeden önce Oğuzhan bey haber verdi. Görüşmenin ardından da bilgi verdi. Bunun ne anlama geldiği gayet açık destek istiyor sayın Cumhurbaşkanı ama dediğim gibi bu desteğin istenmesi mutlaka sorgulanır. Şu anda bu bir ziyaretten ibaret. Bunu başka anlamlarda konuşmanın zamanı değil.