Karamollaoğlu'dan Erdoğan'nın Asiltürk'ü ziyareti açıklaması

Saadet Partisi'ne yakın TV 5'te yayınlanan, Mustafa Yılmaz'ın sunduğu Kulis Ankara programına katılan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesini değerlendirdi.

Mustafa Yılmaz'ın "bu ziyareti nasıl değerlendiriyoruz?" sorusuna Karamollaoğlu, "Bizim prensip itibariyle Türk siyasetinin rayına oturabilmesi için ilk yapılması icap eden iş siyasetçilerin birbirleriyle konuşabilmeleridir. Cumhurbaşkanı'nın da Oğuzhan Asiltürk’ü, bizim Yüksek İstişare Kurulu başkanımızı ziyaret etmesini bu yönüyle önemsiyorum. Bir adım atılıyor ve yani ülkemizde bir diyalog başlasın diye" yanıtını verdi.

Karamollaoğlu, herhangi bir ittifaka katılma konusunda Saadet Partisi’nin kırmızı çizgilerinin ne olduğunu sorulması üzerine de, Erdoğan’ın kendisini yalnız hissetmesinin en büyük sebeplerinden birisinin, Erdoğan’ın şu anda etrafında yola çıktığı arkadaşlardan kimsenin kalmaması olduğunu söyledi.

'Vatan Partisi ve MHP'den kurtulmak istiyor olabilir'

Karamollaoğlu, “Cumhur İttifakı’na Milliyetçi Hareket Partisi ve Vatan Partisi destek veriyor. Bu desteğe rağmen yalnız hissetmelerini, bir siyasetçi olarak, bir devlet adamı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu şöyle cevapladı:

“Ben burada birazcık hem Cumhurbaşkanının bu becerisini diyeyim, takdir ediyorum. Yani birbirleriyle uzlaşması mümkün olmayan, öyle gözüken iki parti, Vatan Partisi ve MHP’yi bir arada tutabilmesi, takdire şayan bir iş. Nasıl bu iş yürüyor, bilmiyorum. Üstelik de Sayın Perinçek, çıktığı zaman ‘Ben idare ediyorum Türkiye’yi’ diyor. Bu kadar ileri gidiyor. Ben, bunu garipsiyorum. Sayın Bahçeli’nin tavrı ise çok sert ve mutlaka karşı tarafla, kim olursa olsun, kavga etmeye yönelik bir üslûp. Bu üslûbu bir arada tutmak, epeyce zor ve öyle zannediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı da belki buradan da kurtulmak istiyor olabilir.”

