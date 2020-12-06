Karamollaoğlu: Telefonlarımız dinleniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonlarının dinlendiğini açıklamasının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da telefonlarının dinlendiğini söyledi.

Karamollaoğlu, "Telefonlarımızın ve mekânlarımızın mutlaka dinlendiği kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

Halk TV'de katıldığı programda gündemi değerlendiren Karamollaoğlu telefonların dinlendiği iddiası hakkında, “Bu konuda benim de bir inancım var. Telefonlarımızın ve bulunduğumuz mekanların dinlendiğini düşünüyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, dün yaptığı bir açıklamada "Benim, eşimin, çocuklarımın telefonlarının dinlendiğini gayet iyi biliyorum. Takip edildiğimi de gayet iyi biliyorum" demişti.