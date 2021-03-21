Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu 'ortak aday Abdullah Gül olsun' teklifimi hemen kabul etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Abdullah Gül isminin ortak aday olarak gündeme gelmesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Karamollaoğlu, YouTube'da Ruşen Çakır'ın Medyascope kanalında açıklamalarda bulundu. Çakır'ın, son cumhurbaşkanlığı seçiminde gündeme gelen Abdullah Gül'ün ortak adaylığı iddialarına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte düşünüp düşünmediklerini sorusuna "Ben sayın Kılıçdaroğlu'na Abdullah Gül Bey'i teklif ettiğim zaman hemen kabul etti. Neden? Bizim o anda aslında sistemi değiştirmek için bir hamleye ihtiyacımız var. Bu da bir araya gelmeden olmuyor" yanıtını verdi.