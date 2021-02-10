AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "yeni anayasa" çağrısının ardından 1921 Anayasası tartışmalarına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.

Karamollaoğlu "1921 Anayasası'nın ruhu, ruh çağırmakla gelmez. Ciddi bir zihniyet değişikliğiyle ve bu ruhtan aldığımız ilhamla geleceğe emin adımlarla yürüyebiliriz" dedi.

Partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada Karamollaoğlu "Anayasa elbette önemli bir konu ama bu değişikliği gerçekleştirecek gücü olmayan iktidarın, bunu bir numaralı gündem haline getirmesi; gündemi değiştirme çabalarından ibarettir. İktidar problemleri çözmek yerine bir algı oluşturmak istiyor" dedi. Karamollaoğlu "Yeni anayasa için 1921 ruhu ortaya konacaksa 1. Meclis'in ruhu tekrar hayata geçirilmelidir. Birinci Meclis ruhu farklılıkların düşmanlık sebebi sayılmadığı, ülke menfaatlerinin siyasi menfaatlerden üstün tutulduğu ve tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla yürümenin ruhudur" ifadesini kullandı.

'Yüzlerin gülmesine vesile olacak her adımı destekleriz'

SP lideri "1921 Anayasası'nın ruhu, ruh çağırmakla gelmez. Ciddi bir zihniyet değişikliğiyle ve bu ruhtan aldığımız ilhamla geleceğe emin adımlarla yürüyebiliriz. Hakikaten milletimizin artık birileri tarafından oyalanmaya değil, güzel haberler almaya ihtiyacı var. Umut ediyoruz ki Sayın Erdoğan, milletin beklentilerine denk düşecek ve insanımıza bir nebze de olsa nefes aldıracak müjdeleri kamuoyuna açıklayacaktır" diye konuştu.

"Saadet Partisi olarak bu konuda hiçbir kompleksimiz yoktur" diyen Karamollaoğlu "Milletin hayrına olacak ve yüzlerin gülmesine vesile olacak her adımı destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu "Hakikaten muhalefetten gelecek teklifler ciddi olarak gündemlerine alınacaksa güzel bir şey, oturulur konuşulur" dedi.