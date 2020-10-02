Karaköy'de başörtüsü provokasyonunda savcılık 11 yıl 9 ay hapis istedi

İstanbul Karaköy’de türbanlı iki öğrenciye saldırdığı gerekçesiyle yargılanan ve şizofreni hastası olduğunu beyan eden Semahat Yolcu hakkında savcılık 11 yıl 9 aya kadar hapis cezası istedi.

Savcı sanığın "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "birden fazla kişiye hakaret", "birden fazla kişiye tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından 11 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Yolcu, hapis cezasının ertelenmesi kararının bozulmasının ardından bugün yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Semahat Yolcu ile taraf avukatları hazır bulundu.

Yolcu, savunmasında “Şizofreni ve duygu durum bozukluğu teşhisim var. Cezaevinde bulunduğum sürede Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattım. Bilinçsiz bir şekilde kendi kendime yaptığım bir şeydi. Sanatçı olduğum için tirad yazıyordum kafamda ve sesli bir şekilde ifade ettim. Gözlerim takılı kalmış bir yere ve müştekiler kendi üzerine alınmışlar. Sonradan kendilerinden özür diledim” dedi. Müştekilerin kendisine şikayetlerini geri alacaklarını da söyleyen sanık “Bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandı. Bir dönem psikolojik rahatsızlık geçirdiğim için oldu. Ben kesinlikle böyle bir şey yapacak birisi değilim. Bana yakışan bir durum değildir. Suçsuzum beraatımı talep ederim” dedi.

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın müşteki Feyza'nın başörtüsünü çekiştirerek, şeklinde hakaret içerikli sözler söylediği ve devamında “Sizin ağzınızı burnunuzu kırarım” diyerek tehdit ettiğini belirtti. Mütalaada her ne kadar sanık hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve ya aşağılama" suçundan dava açılmışsa da alenen tahrik unsurunun oluşmadığı belirtildi. Savcı sanığın "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "birden fazla kişiye hakaret", "birden fazla kişiye tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından 11 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep etti.

Mahkeme taraf avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Karaköy'de 15 Kasım 2019 tarihinde yolda yürüyen Feyza Yerlikaya ile Gamze İnce'ye saldırdığı iddiasıyla yargılanan Semahat Yolcu'nun davası 21 Şubat'ta karara bağlanmıştı. Yolcu, 2 yıl 9 ay 24 gün hapis cezasına çarptırılmış ve hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da avukatlarından olan, müştekilerin avukatı Mustafa Doğan İnal, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karara itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren mahkeme, sanığın 2018 yılında da benzer bir eylemde bulunduğunu belirterek, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına karar vermişti.

