Karakolda geçen bir gün: Kadınlar bu yüzden öfkeli

Bir imzayla İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldığından beri AKP cenahı sürekli şiddetti engellemek için bu sözleşmeye ihtiyacımız olmadığını, kendi politikalarımız, yasalarımız ve kolluk kuvvetlerimiz ile şiddetle yeterince mücadele edildiğini anlatıyor.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılan ve bu yalanları milyon defa dinlediğimiz bir haftasonundan sonra ilk iş gününde kim bilir kaç gecedir uyumadığı gözlerinden belli olan bir kadın çekingen bitkin odama girdi. Notlarıma baktım, 6 ay önce gelmiş “yaygın somatik ağrı” diye yazmışım. Randevuya davet etmek için 4 defa aramış ulaşamamışım. “Kocam çok sinirlendi telefonumu kırdı…” dedi. Hemen bir hastaneye gittik, darp raporunu aldı. Hastane polisi “karakola gitmek zorundasınız” dedi.

'Kadıncağız değil kadın müdür bey'

Karakola gitmek zorunda değiliz aslında, polis bizi güvenliğimiz için kendisi karakola götürmek zorunda. 1 yaşındaki çocuk evde annesini bekliyor, kavgaya vakit yok, hızlıca karakola gitmeye çalışıyoruz. Müdürüm aradı “Şimdi siz kadıncağıza yardım ediyorsunuz ama bu adam takip ediyorsa size de zarar vermez mi?”. Kadıncağız değil sadece kadın müdür bey, evet böyle bir ihtimal var, bugün bu işi çözmezsek kadının ölme ihtimali kadar yüksek.

'Eğer yalan söylemiyorsan'

Karakola girdik, ‘aile içi şiddet bürosu’ yazan oku takip edince karşımıza çıkan ilk polis bize “eğer yalan söylemiyorsan, bak eğer yalan değilse seni sığınma evine gönderelim” dedi. İfade vermek için bekleyen kadınlar arasında yerimizi aldık. Duvarlar “KADES” afişleri ile dolu, kadın acil destek ihbar sistemi. Telefona yüklenen bir uygulama ile şiddet anında kullanılacak bir ihbar sistemi. Eğer çantamda danışanımın şiddet izlerini fotoğrafladı diye eşi tarafından kırılan telefonu olmasaydı bu uygulama işe yarar mı diye biran olsun düşünürdüm.

'Eşin seni neden dövdü?'

İfade sırası bize geldiğinde ilk soru “Peki eşin seni neden dövdü?” oldu. Kadın “isterseniz gidin bakın gerçekten evde yemek yapacak hiçbir şey yok, ben o yüzden yemek yapamadım” diye kendini anlatmaya çalıştı. Kadının kanıtlamaya çalıştığı şey AKP’nin şiddeti önlemek için sözleşmelere falan ihtiyacının olmadığı, yakında uzaya çıkılacak olan 2021 Türkiye’sinde evde yiyecek yemeği olmadığı için gördüğü şiddeti aslında hakketmediği.

'Ama aynı evde yaşamanız lazım'

Koridorda işlemlerin bitmesini beklerken genç bir kadın geldi. Bu aile içi şiddet büro amirliğinde mahrem ailenin mahremiyeti yok sayılıyor nedense. Genç kadının bütün hayat hikayesini ayak üstü koridorda dinliyor polis. Öz erkek kardeşinden cinsel taciz görüyor ama kardeşi ile aynı evde yaşamıyorlar. Polis “Ama aile içi şiddet bürosu aynı evde yaşadığın aile üyelerinden şiddet görürsen ilgilenir”.

Yani AKP bize diyorki; biz tabiiki kadına şiddetle mücadele ediyoruz. Sen git evinde otur kadınlık görevlerini yerine getir önce. Eğer sokakta değil olman gereken yerde evinde olursan, eğer bizi yalan söylemediğine ikna edersen, eğer kocanın seni dövmesi için bir nedeni yoksa, eğer hastaneye gidip darp raporunu alabilir oradan karakola gelebilirsen ve bu süreçte sağ kalmayı başarırsan belki sığınma evine yerleştirebiliriz. Orada şahsi telefon kullanamazsın, adresini arkadaşların, ailen bilemez. Bu koşullarda delirmez de sağlıklı kalırsan belki 3 belki 6 ay orada kalabilirsin. Sonra mı ? Her şeyi de devletten beklemeyin…

'AKP için birey yok aile var'

AKP’nin şiddet ile mücadelesini aile içine hatta ev içinde sığdırmakta politik bir amacı var. AKP iktidarı nezdinde toplumda birey yoktur aile vardır, üretim ve yeniden üretim sürecindeki emekçiler değil, namuslu anneler, koruyucu babalar ve mümkünse imam hatipli çocuklar vardır. Gericileştirme politikalarının meşrulaştırma çabasında ailenin kutsallığı, huzuru, dokunulmazlığı çok kullanışlı bir propaganda aracı haline geldi. Çünkü kapitalizmde aile gerici politikalar ile birarada tutulan, kuralları olan, “geleneklerin korunması” kisvesi altında ilericiliği ketleyen, aile bireylerini kayıtsız şartsız sevmek ve hizmet etmek normu ile oradan bağımsızlaşmanın oldukça zorlayıcı psikolojik süreçleri olan bir yapıdadır. Kadınlar için bu aile yapısı o kadar zorlayıcıdır ki asla doktor, öğretmen, fabrika işçisi bir kadın yoktur… O ancak falancanın annesidir ve filancanın karısıdır. Bu falancalar da ister sever ister döver. Aile içi meseleye devlet bile hatta özellikle devlet karışamaz karışmamalıdır. Bireyin kendini toplumda bir emekçi olarak konumlandırabilmesi, çarkın dönüşündeki rolünün bilincine varması kuşkusuz her zaman ileri olandır ve kapitalizme hizmet etmez. Tersinden birlikteliği sorgulanmayan, kutsallığına itaat edilen bir ailede anne olmak, iş, ev işi ve çocuk bakımı üçgeninde bu kutsal ve dokunulmaz yapıyı koruyor olmanın huzuru ile yaşam tatminini tamamlamak, iyi aile terbiyesi görmüş, öyle aşırı uçarı eylemlerde boy göstermeyen gençler olmak gerici iktidar için tercih edilendir hatta vazgeçilemez olandır.

'Gericilik kadınlara muhtaç ama...'

Düzenlerini ayakta tutabilmek için toplumu gericileştirmek bunu yapabilmek için de kadın yaşantısına müdahale etmek zorundalar. Gerici bir toplum için kadının giyimi değişmeli, kadın sokaktan çekilmeli. Aslında AKP istediği gerici toplumu kurmak için kadınlara muhtaç. Ama kadınlar bu düzenin sadece ev içine sığdırdığı şiddetle mücadele politikalarına, pembe otobüslerine, patronların kadın kotalarına mecbur değil. Kadınlar Türkiye’de er veya geç eşitliğin düzenini kuracaklar.