Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Önemli ilerlemeler olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT'nin Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kanal İstanbul projesine ilişkin konuşan Karaismailoğlu, "Projeye talip çok ülke var. Onlarla da konuşuyoruz. Bu açık bir ihale olacak. 2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak inşallah. 2021'de kazma vurmak için çalışıyoruz. Süreç devam ediyor" dedi.

Karaismailoğlu, PTT'nin ucuz ayçiçek satacağı iddialarına ilişkin, "PTT'nin ucuz gıda satmak gibi bir görevi yok, işlevi belli. PTT'nin bir alt şirketi olan PTT AVM diye bir şirketi var. Normal internet siteleri gibi binlerce ürün satılıyor. Üreticiler oradan satış yapabiliyorlar" ifadesini kullandı.