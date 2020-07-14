Karadeniz'in yaylalarını yok edecek Yeşil Yol projesi durduruldu: Havva Ana kazandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2016 yılında onayladığı 'Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin planlama bölgesini etkileyen çevre düzeni planı revizyonunun' iptali ve yürütmesinin durdurulması davasında karar verildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Karadeniz'deki 8 şehrin yaylalarını birleştirecek 2 bin 600 kilometrelik Yeşil Yol projesi , yaylaların varlığını yok edeceği gerekçesiyle durdurdu.

Ayrıca proje kapsamında 40 noktada oteller, restoranlar ve kayak tesislerinden oluşan turizm merkezlerinin oluşturulması planlanıyordu.

'Yaylaların tanımı ve niteliğine aykırı'

Danıştay verdiği kararda, ''Öngörülen yaylalar arası ulaşım koridorunun, kendi özgün koşulları ve doğal çevresi ile yayla yerleşmelerinin öne çıkmaları yerine, yaylanın tanımı ve niteliğine aykırı bir biçimde yaylalar arasında yatay bir ilişki yaratarak yayla yerleşmelerinin özgünlüklerinin zayıflamasına sebebiyet vereceği sonucuna ulaşılmıştır'' ifadelerini kullandı.

Samsun İdare Mahkemesi de iptal kararı verdi

Samsun İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi de Danıştay’ın kararını örnek göstererek yol yapılmasına izin veren Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun kararını iptal etti.Böylece Ayder - Kavrun ve Samistal yaylaları arasındaki yolların iptaline karar verilmiş oldu.

Proje, bölgeyi tahrip etti

Danıştay tarafından durdurulan proje, Karadeniz'de büyük bir alanı tahrip etti.

Dağların patlatıldığı ve proje kapsamında ormanlık alanların yok edilerek yol açıldığı yaylalarda, meralar ciddi zararlar gördü.

Tüm Türkiye'de tepki ile karşılanmıştı

Yeşil Yol projesi, öncelikle bölge halkı olmak üzere tüm Türkiye'de büyük bir tepki ile karşılanmıştı.

Birçok şehir protesto gösterileri ile karşı çıkılan Yeşil Yol projesi, Türkiye'nin hafızalarına Havva Ana'nın çığlıyla kazındı.

Çamlıhemşin İlçesi Yukarı Kavron ve Samistal yaylaları arasındaki Yeşil yol bağlantısına karşı çıkan bölge halkı iş makinelerinin önüne çıkarak eylem yapmış, "Havva ana" lakabıyla tanınan Rabia Bekar, komandolar eşlinde getirilen iş makinelerinin çalışmasına karşı direnerek Yeşil yol mücadelesinin sembolü olmuştu.

Havva Ana'nın, ''Devlet nedir? Devlet yok halk var. Kimdir devlet? Devlet bizim sayemizde devlettir. Ben halkım'' sözleri ise hala hafızalardaki yerini koruyor.