Karadeniz’in Covid-19 durumu: 'Temaslılar kendini gizliyor'

Covid-19 vaka sayısındaki artış sürerken, Sağlık Bakanlığı’nın illere göre risk durumu haritasına göre, Karadeniz Bölgesi de nüfusa oranla vaka sayısının en fazla olduğu kentler ilk sırada yer alıyor.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, bölgedeki Covid-19 hastalarını tedavi eden doktorlar, Karadeniz’de vaka artışının nedenlerini paylaştı. Karadeniz'de en yoğun vaka görülen illerden Samsun’da hastaların yüzde 80’inde İngiliz varyant türünün görüldüğü belirtilirken, Trabzon’da 65 yaş üzeri 40 binden fazla yurttaşın aşı olmaktan kaçındığı, yoğun bakım servislerinin aşı olmayan 65 yaş üzeri yurttaşlarla dolduğu dile getirildi. Doktorlar özellikle Trabzon ve Samsun’da hastalığa yakalanan birçok kişinin temas öyküsünü söylemekten kaçındığına ve asemptomatik hastaların sokaklarda gezindiğine dikkat çekti.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Esra Tanyel, 65 yaş üzerindeki aşılanmayanlar olduğu için kentte yoğun bakım servisinde tedavi gören hastalar olduğunu söyledi.

'Temaslı olduğunu bildirmeyen yurttaşlar ve ihmalkarlık var'

soL'a konuşan Ordu Tabipler Odası Başkanı Ali Coşkun, aşı tereddüdünden ziyade "ihmalkarlık" olduğuna dikkat çekti. Temaslıların bildiriminde sıkıntılar olduğunu ise doğruladı.

Coşkun özellikle işyerinin kapanacağını düşünerek temaslı olduğunu bildirmeyen yurttaşlar olduğunu söyledi. "Temaslıların doğru yönlendirmesiyle kaynak kurutulabilir" diyen Coşkun, "Karadeniz insanı yapı gereği çok sosyal. Aile görüşmeleri fazla. Maskeyi bile ancak alışkanlık haline getirebildik" diye konuştu. Coşkun şunları söyledi:

"Türkiye'nin her tarafı zaten turuncu ve kırmızı. Herkes ona göre önlemlerini ciddi şekilde almalı. Tedbirlere dikkat edilmeli, artık çift maske takılmalı. Kalabalık demek risk demek, uzak durulmalı. Aynı hanede yaşamayan kişiler uzun süre bir arada konuşmamalı. Aşı reddi ise Ordu'da yaygın değil. İhmalkarlık daha yaygın. Aşı olmak istiyor ama nasıl, nereye gideceğini, hangi tarihlerde olacağını karıştırıyor. Tarihi kaçırıyor, listenin sonuna düşüyor mecburen.

770 bin nüfuslu Ordu, 500-520 bin kadar kişi aşılanmalı. 200 bine yaklaştık. Ancak 2. doz aşılama 75-80 bin civarında. 250-300 bin kadar kişiye 2. doz yapılmalı ki etkili olsun."