Karadağ'da seçimlerin ardından hem muhalefet hem iktidar zafer ilan etti

Karadağ'da 1991'den beri iktidarda olan Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi (DPS) ilk defa muhalefetle başa baş bir seçim sonucu elde etti. DPS ve ana muhalefet koalisyonu, Pazar günkü seçimlerin ardından parlamentoda benzer sayıda sandalye kazandıktan sonra iki taraf da kazandıklarını ilan etti.

Sonuçlara göre iktidardaki DPS, Pazar günü yapılan parlamento seçimlerinde kullanılan oyların yüzde 35'ini yani 81 sandalyenin 30'unu kazandı. Ana muhalefet Karadağ'ın Geleceği İçin (Za budućnost Crne Gore) koalisyonuysa oyların yüzde 32,5'ini yani 27 sandalyeyi kazandı. Bir diğer muhalefet koalisyonu, Barış Bizim Milletimizdir (Mir je naša nacija) oyların yüzde 12,5'ini aldı. Çoğunluk için 41 sandalyeye ihtiyaç var.

Diğer partilerden URA yüzde 5,5, Karadağ Sosyal Demokratları yüzde 4,1, Boşnak Partisi yüzde 4, Sosyal Demokrat Parti yüzde 3,1 ve Arnavut Listesi yüzde 1,5 ve Arnavut Koalisyonu 1,1 oy kazandı.

DPS'nin ufak bir farkla seçimi kazanmasıysa, bir sonraki hükümeti kuracağı konusunda belirsizliğe yol açtı.

Ancak DPS, seçimlerde bağımsız olarak yarışan azınlık partileriyle iktidar arasındaki geleneksel siyasi ortaklıkların yardımıyla bir koalisyon kurabileceği görüşünde.

"Karadağ'ın Geleceği İçin" lideri Zdravko Krivokapić'se, DPS başkanı Milo Đukanović "rejiminin düştüğünü" ve ekibinin kazandığını ilan etti.

İki taraf da seçmenleri evde kalmaya çağırırken Krivokapić destekçilerine verdiği demeçte, "Özgürlüğümüz için 45 yıldır beklemiş olsak da, lütfen evde kalın, arkadaşlarınız ve ailenizle onurlu bir şekilde kutlayın." dedi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Pazar günkü oylamada 770'den fazla usulsüzlük tespit edildi. AB menşeli seçim gözlem kurumu Demokratik Geçiş Merkezi CDT, oy satın alma suçlamaları ve seçmenler üzerinde siyasi baskı kaydetti. CEMI İzleme ve Araştırma Merkezi, başkent Podgorica ve Rozaje kasabasındaki sandık merkezlerinde seçmenlerin oy pusulalarının fotoğrafını çekerken yakalandıklarını söyledi. Devlet Seçim Komisyonu DIK, üç kişinin Niksiç kasabasındaki bir sandık görevlisine saldırdığını söyledi.

Hükümet kurmak için taraflar planlarını kurmaya başladı

DPS'nin iktidarı kaybetmesi Yugoslavya Komünistler Birliği'nin ardından iktidara gelen ilk siyasal partinin 30 yıl sonra iktidardan düşmesi manasına gelirken ana muhalefet bloğu, Arnavut ve Boşnak partilerini Milo Đukanović'i desteklememeye çağırdı.

Arnavut ve Boşnak blokları seçim sonuçlarına göre parlamentoda beş sandalyeye sahipler.

Muhalefet mevcut durumda partisiz bir hükümetin kurulmasına sıcak bakıyor. Sırp yanlısı ana muhalefet Karadağ'ın Geleceği İçin bloğunun lideri Krivokapić, Karadağ'ın "sınırlı süreli" bir teknokrat hükümete ihtiyacı olduğunu söyledi. Ayrıca Krivokapić, Yugoslavya döneminden kalan DPS yöneticilerini kastederek "kıdemli liderin" ülkeyi derhal terk etmesi gerektiğini söyledi. Sırbistan yanlısı Krivokapić, "Đukanović artık bavullarını toplamalı, özgürlük geldi" şeklinde konuştu. Batı yanlısı DPS tarafından yürütülen Sırbistan ve Sırp Ortodoks karşıtı tutum ülkede geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Arnavut ve Boşnak partilerini yeni hükümete katılmaya davet eden Krivokapić, ilk amacın uzlaşma eli sunmak olduğunu söyledi. Krivokapić şöyle konuştu:

"Azınlık partilerini yaklaşmaya çağırıyoruz ... onlar olmadan yeni bir Karadağ inşa edemeyiz"

Krivokapić'in mesajı başka bir muhalefet lideri olan Barış Bizim Milletimizdir listesi başkanı Aleksa Bečić tarafından da yinelendi. Bečić, "Yeni bölünmeler istemiyoruz, onlara yeterince sahip olduk, azınlık partileri Karadağ'daki her hükümetin parçası olmalı." dedi.