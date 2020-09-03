Karadağ'da Müslüman azınlığa saldırı

Karadağ'ın Pljevlja kentinin baş imamı Samir Kadribasic, ülkedeki Müslümanları temsil eden resmi kurum olan İslam Topluluğu'nun yerel ofisinin camlarının kimliği belirsiz kişiler tarafından indirildiğini belirtti.

BIRN'e konuşan Kadribasic, bir kişinin kırık camdan "Pljevlja Srebrenitsa olacak" yazılı bir mesaj attığını söyledi.

"Boşnakların da buna tepki göstermesiyle kaosun yaratılacağından endişe ediyorum" diye konuşan Kadribasic, "Saldırganları bulmamaları durumunda bu durumdan doğrudan polisi sorumlu tutacağım" ifadesini kullandı.

Karadağ'daki Sırp Ortodoks Kilisesi'nin başpiskoposu Amfilohije Radović de, saldırganların yakalanması için yetkililere çağrı yaparak, ülkede etnik gerginliğin olmaması gerektiğini belirtti.

Radović, "Bu dini öfkenin, tahammülsüzlüğün ve holiganizmin bir çeşidi değil. Bu, seçimlerin sonuçlarından dolayı gerilimi yükseltme planıyla alakalı bir durum" dedi.

Radović, "Pljevlja'daki Müslümanlara saldırı, buradaki tüm Hristiyanlara ve tüm Karadağ yurttaşlarına bir saldırıdır" diye ekledi.

Seçimleri 30 yıllık iktidara karşı 'muhalefet bloğu' kazandı

Ülkede geçtiğimiz pazar gerçekleşen seçimlerin sonucunda "muhalefet" bloğu, son 30 yıldır iktidarda olan Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi'ne (DPS) karşı parlamentoda çoğunluğu kazanmıştı. Muhalefet bloğundaki partilerin bazılarının Sırp yanlısı olduğu, AB yanlısı DPS'nin ise ülkedeki Müslüman azınlıkla iyi ilişkiler içinde bulunduğu biliniyor.

Polis, salı günü ülkenin bazı kentlerinde şiddet olayları yaşandığını ve Boşnakların Pljevlja'da sözlü ve fiziki tacize uğradığını bildirdi.

Pljevlja'da 3 kişi, bir kişiye saldırmaları suçuyla gözaltına alınırken, kentte bundan ayrı olarak üç farklı olayın daha yaşandığı kaydedildi.

Polis, başkent Podgorica ve Nikşiç, Herceg Novi ve Bar kentlerinde de muhalefet ve iktidar partisi destekçilerinin arasında tartışmalar yaşandığını açıkladı.

İslam Topluluğu'nun Bosna Hersek yöneticisi Husein Kavazovic, Müslüman azınlığın korunması yönünde Karadağlı yetkililere çağrı yaptı.

Kavazovic, "Bu yaşananlar bize 1990'larda yaşanmış olan savaş suçları ve soykırımlara yol açan ideolojileri hatırlatıyor" dedi.

Liberal muhalefet koalisyonu URA'nın lideri Dritan Abazovic, Pljevlja'da Kadribasic'le görüşmesinin ardından muhalefet bloğuna sokak kutlamalarını sonlandırma çağrısı yaptı.

Abazovic, "Şimdi, yeni hükümetteki tüm partilerin ana görevi barışı korumak, geçiş dönemini Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi'nin (DPS) istediği provokasyonları ve olayları yaşamadan atlatmak ki, 30 yılın ardından bize bıraktıkları büyük kaosu temizleyebilelim" dedi.

Devlet Başkanı: Muhalefet bloğu milliyetçi fikirleri teşvik ediyor

Öte yandan, Devlet Başkanı Milo Djukanovic, yaşanan olaylardan muhalefeti sorumlu tuttu ve bu partilerin milliyetçi fikirleri teşvik ettiğini belirtti.

Televizyon programında konuşan Djukanovic, "Kazananların kutlama yapma hakkı var, ancak bu kutlamalar diğer yurttaşlara medeni davranmayı ve Karadağ'da istikrarın korunmasına yönelik hareket etmeyi gerektirir. Dün gece hoşgörüsüzlük, saldırganlık ve ilkellik patlamasına tanık olduk" dedi.