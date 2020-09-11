Karadağ'da Batı kaybetmedi: Muhalefet liderleri 'Avrupa Yanlısı' hükümet üzerinde anlaştı

Karadağ'da yapılan son parlamento seçimlerinde mevcut hükümetin değişmesi söz konusu olurken seçimi "kazanan" üç ana muhalefet koalisyonu mevcut hükümetin izlediği Batı yancısı dış politikadan vaz geçmeyeceklerini taahüt eden bir anlaşma imzaladı.

NATO ve AB yanlısı politikaya devam

Anlaşmada mutabık kılınan maddelerse Kosova'nın tanınmasını geri çekmeme, ülkenin ulusal sembollerini değiştirmeme, NATO üyeliği gibi mevcut tüm uluslararası taahhütleri yerine getirme sözlerini içeriyor.

Sırp yanlısı Karadağ'ın Geleceği İçin (Za budućnost Crne Gore) bloğunun lideri Zdravko Krivokapić, Birleşik Reform Hareketi (Ujedinjena reformska akcija, URA) lideri Dritan Abazović ve Barış Bizim Milletimizdir (Mir je naša nacija) koalisyonu lideri Aleksa Bečić, yeni hükümetin kurulması durumunda bu vaatleri yerine getirmede anlaştılar.

Bečić, düzenlediği basın toplantısında, "Bu anlaşma, yeni demokratik hükümetin Avrupa yanlısı, Batı yanlısı ve Karadağ yanlısı olacağının teyidi... Karadağ’ın dış politika yolunda değişiklik olamayacak, yalnızca güçlendirilecek" dedi.

30 Ağustos'ta yapılan parlamento seçimlerinde, üç muhalefet bloğu parlamentodaki 81 sandalyenin 41'ini ele geçirerek ince bir farkla mutlak çoğunluğu kazandı. Karadağ'ın Geleceği İçin koalisyonu 27 sandalye, Barış Bizim Milletimiz on ve Birleşik Reform Hareketi dört sandalye kazandı.

Yugoslavya Komünistler Birliği'nin iktidardan düşmesinden beri iktidarda olan Cumhurbaşkanı Milo Đukanović’in Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi (DPS), 81 sandalyenin 30’unu kazandı. Parti, geleneksel müttefikleri olan Aranavut ve Boşnaklara ait küçük partilerin desteğiyle 40 sandalyeyi kontrol ediyor, ancak yine de çoğunluk için yeterli değil.

Yeni hükümete parti dışı bir teknokratın başkanlık edeceğini açıklayan Abazović, AB entegrasyonu ve ekonominin durumunun yeni hükümetin karşılaşacağı en önemli zorluklar olacağını söyledi.

Abazović, “Büyük ekonomik ve sosyal zorluklar, biriken sorunlar, boş bir bütçe ve yolsuzluk ve organize suçla karşı karşıyayız. Yeni hükümet bu konulara en çok dikkati gösterecek ”dedi.

Anlaşmaya göre, yeni hükümet suç ve yolsuzlukla tavizsiz bir mücadele sağlamak için kilit devlet kurumlarını "depolitize" edecek. Muhalefet liderleri, yeni hükümetin siyasi veya başka bir temelde intikam almayacağını söylediler.

Tartışmalı 'din özgürlüğü' yasası geri çekilecek

Ancak Sırp yanlısı bloğun lideri Krivokapić, yeni hükümetin büyük Sırp toplumunu ve Sırp Ortodoks Kilisesini hedef alan ve ülkede eylemlere neden olan Din Özgürlüğü yasasını geri çekeceğini söyledi. Krivokapić, Mevcut yasanın mülkiyet haklarını tehlikeye attığını söyledi.

Krivokapiç, "Mülkiyeti tehlikeye atan ve en önemli özgürlük hakkını sağlamayan bir yasayı kabul etmeyeceğiz" dedi. Meclis Aralık 2019'da Din Özgürlüğü yasasını kabul ettiğinden bu yana, on binlerce Sırp Ortodoks Kilisesi destekçisi protestolar düzenliyor ve yasanın geri çekilmesini talep ediyor.

Yasa, 1918'de Sırpların çoğunlukta olduğu Sırplar, Hırvatlar ve Sloven Krallığı'nın (Sonradan Yugoslavya) bir parçası olmadan önce bağımsız Karadağ krallığına ait tüm dini yapıların ve sitelerin bir sicilinin oluşturulması yönünde bir karar içeriyordu. Bu karar Yugoslavya döneminde yapılan Ortodoks kiliselerinin mülkiyetlerine el konulmasına ön ayak olduğu için eleştirilmişti.