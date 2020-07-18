Karaburun Yaylaköy'de 'RES' süreci Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü

Karaburun Yurttaş Davacıları, Karaburun Yaylaköy'deki 'RES' sürecine ilişkin davanın reddi kararını Anayasa Mahkemesi'ne götürdü.

Karaburun Kent Konseyi, gelinen aşamaya ilişkin Karaburun Merkez meydanında bugün bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Karaburun Kent Konseyi Genel Sekreteri Aykut Uçar tarafından yapılan basın açıklamasında, "Biz Karaburunlu yurttaşlar olarak; yarımadamızın doğasını, tüm canlıların yaşamını, insan sağlığını, bugününü ve geleceğini, koruyarak/ kalkınma ilkesini hiçe sayarak sadece bir enerji üretim alanına dönüştürülmesine karşı, bugünümüz ve gelecek kuşaklar adına davacıyız ve her türlü yasal hakkımızı, dün olduğu gibi bugün de kullanmaya devam edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz” denildi.

Toplantıya, Karaburun Yurttaş Davacıları, Egeçep, Ekoloji Birliği, Konak Kent Konseyi, Haytap, Mordoğan Yaşam Dostları, Midados, Karaburun ADD Şubesi, Karaburun CHP İlçe Teşkilatı, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan katıldı.

Basın açıklamasında; “Bunun Adı Temiz Enerji Değil, Talan”, Yarımadayı Şantiyeye Çevirmeyin Efendiler”, “Yaşam Alanımızı Savunuyoruz”, “Karaburun’a İyi Bak, Kulak Ver, Yaşat”, “Yaylaköy’ün Başına Gelen En Büyük Afet, Lodos”, “ “Yaylaköy’de RES Talanı, Afet Yalanı”, “Yaylaköy’deKeçileri Tutamıyoruz” “ Bir Yanda ÖÇKB Kararı, Bir Yanda Lodos’un Talanı” pankartları açıldı.