Karaburun 3. Çocuk Bilim Kampı yeni dönem kayıtları sürüyor

9-12 yaş aralığındaki çocukların bilime ve bilimsel düşünmeye dair ilgisi arttırmak ve bilimsel düşüncenin temellerini oluşturmak için düzenlenen Karaburun 3. Çocuk Bilim Kampı, yoğun geçen atölye ve etkinlik programının ardından 16 Ağustos Pazar günü sona eriyor.

4 günlük bu dönem boyunca kampa katılan çocuklar deneyimli eğitmenler eşliğinde Evrim Atölyesi, Astronomi Atölyesi, Yaratıcı Drama ve Ritim Atölyesi, Uygarlık Tarihi Atölyesi gibi ana başlıklarda yapılan uygulamalı deney ve etkinliklerin yanı sıra teleskopla gökyüzü gözlemi, hukukçu abi–ablalarının eşliğinde çocuk hakları üzerine sohbet etmek gibi farklı etkinliklere de katıldılar.

Tüm bunları yaparken aynı zamanda Karaburun’un doğası içinde yeni edindiği arkadaşlarıyla birlikte güneşin ve denizin tadını çıkarma fırsatına sahip oldular.

3. Karaburun Çocuk Bilim Kampı, bu dönemi 16 Ağustos günü sona ererken, 19–23 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek yeni dönem kayıtları ise devam ediyor. 9–12 yaş aralığındaki çocukların yanlarında en az bir ebeveyn ile katılabilecekleri kamp hakkında gün gün ayrıntılı bilgi almak ve katılım başvurusunda bulunmak için Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) İzmir internet sitesi ziyaret edilebilir.