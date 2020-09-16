Karabük'te Tıp Fakültesi öğrencilerine zorunlu din eğitimi

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni dönem ders kayıtları başladı. Yeni dönem ders kayıtları için sisteme giriş yapan 3. sınıf öğrencileri, kaydı tamamlamak için seçmeli derslerden birini de almak zorunda kaldı.

soL'a ulaşan öğrenciler, seçmeli dersler zorunluluğuyla ilk kez karşılaştıklarını da söyledi.

Zorunlu din eğitimi

Ders kaydının onaylanması için üniversitenin mecbur kıldığı "Manevi Danışmanlık ve Rehberlik", "Kur'an-ı Kerim Okuma", "Hazreti Muhammed'in Hayatı" gibi derslerden birinin seçilmesi gerekiyor.

Mezun olana kadar herhangi bir dönem seçmek zorunda kalınan "Değerler Eğitimi"nde de din eğitimi veriliyor.