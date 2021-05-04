Karabük'te mermer ocağında kamyon lastiği patladı: 2 işçi yaralandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde, mermer ocağında kullanılan dev kamyonunun lastiğinin patlaması sonucu 2 işçi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre, ilçeye bağlı Karlı köyü Kaya Mahallesi mevkisinde bulunan mermer ocağında dev kamyonunun lastiği değiştirildiği sırada patladı.
Kamyonun yağlamasında görevli Emrah Karagöz ile Uğurcan Tekşen, patlamanın etkisiyle yaralandı.
Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçiler, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.