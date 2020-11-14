'Karabağ'da yaşamını yitiren Ermeni askerlerin sayısı 4 bin 750'

Ermenistan'ın eski Vatikan Büyükelçisi Mikael Minasyan, bu hafta ateşkes yapılan Dağlık Karabağ bölgesinde son bir buçuk ay içinde yaşanan kayıplara ilişkin bilgi verdi.

Minasyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Güvenlik yetkilileri, Başbakan (Nikol) Paşinyan'ı Karabağ'da 4 bin 750 askeri personelin öldüğü konusunda bilgilendirdi" dedi.

Yaşamını yitiren 2 bin 250 askerin morga kaldırıldığı, 1400'ünün henüz morglara alınmadığını kaydeden Minasyan, 1100 askerin de hâlâ kayıp olduğunu belirtti.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar bu hafta Moskova'nın arabuluculuğunda Erivan ile Bakü arasında yapılan ateşkes anlaşmasıyla sona ermişti.