Sputnik'in aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Şuşa kenti yakınlarında mayın temizleme çalışmalarında yer alan bir Rus subayın patlama sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Karabağ'da bir Rus askeri yaşamını yitirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da bir Rus subayın patlama sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Haber Merkezi
Sputnik'in aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Şuşa kenti yakınlarında mayın temizleme çalışmalarında yer alan bir Rus subayın patlama sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.