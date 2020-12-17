Karabağ'da bir Rus askeri yaşamını yitirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da bir Rus subayın patlama sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Sputnik'in aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Şuşa kenti yakınlarında mayın temizleme çalışmalarında yer alan bir Rus subayın patlama sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.
 