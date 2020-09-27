Karabağ yönetimi: Çatışmalarda 10 asker yaşamını yitirdi

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların bu sabah yeniden başlamasının ardından Karabağ Güvenlik Konseyi Sekreteri Samvel Babayan gazetecilerin sorularını yanıtlarken ordunun kayıplarından da söz etti.

Agos'un aktardığına göre, Babayan temas hattı boyunca devam eden çatışmalardan dolayı 10 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ermenistan, Azerbaycan saldırısında iki sivilin yaşamını yitirdiğini açıklarken, Azerbaycan da yaptığı açıklamada sivil ölümler olduğunu, 6 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fizuli ve Cebrayil'deki bazı köylerin ele geçirildiğini açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dargahlı, BBC Azerbaycan'a yaptığı açıklamada, Fizuli'nin Garakhanbeyli, Garvand, Goradiz, Yukarı Abdurrahmanli ve Cebrayil'in Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan kontrolünde olduğunu söyledi.