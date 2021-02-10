Kar yağışı uyarısı: Sıcaklık mevsim normallerinin 8 derece altına düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normallerinin 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 derece kadar altına ineceğini ve ülkenin birçok yerinde kar yağışı görüleceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Haftalık Hava Durumu (11 - 17 Şubat 2021) Hava sıcaklığının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği ancak Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına ve Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin 4 - 8 derece altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

Meteoroloji'nin paylaştığı yağış haritası şöyle: