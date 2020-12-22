Kapıdan kovuluyor bacadan giriyor: Bilal Erdoğan'ın TÜGVA'sı yasa tanımıyor

TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı), okullara girmek için bu kez de “Medeniyet ve Değerler Kulubü” ismini kullanarak Milli Eğitim’den her okuldan bir danışman hoca görevlendirmesini talep etti.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı'yla 3 yıl önce yaptığı protokolle resmi okullarda, ‘Öğrenci Kulüpleri' ve ‘Değerler Eğitimi adı altında öğrencilere eğitim veren TÜGVA'ya tanınan ayrıcalığın kaldırılması için Eğitim-Sen, dava açmıştı. Danıştay'da, ‘imam hatipler hariç' vakfın tüm okullara girişinin önünü kapatan bir karara imza atarak, yürütmeyi durdurmuştu.

Yargı kararını tanımıyorlar

Danıştay'ın bu kararına rağmen TÜGVA yeniden harekete geçti. İstanbul başta olmak üzere birçok il ve ilçede ortaokul öğrencilere eğitim vermek için şimdi de, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile 3 yıl önce imzalanan ancak Danıştay'ın, ‘yürütmeyi durdurma kararı' verdiği protokolü ilgili tutarak, Medeniyet ve Değerler Kulübü adıyla okulların kapısı açılmak isteniyor.

İstanbul’daki Maltepe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne resmi dilekçeyle başvuran TÜGVA, “Türkiye Gençlik Vakfı Ortaokul Koordinatörlüğü olarak, çocukların gençliğe ilk adımlarını attığı yaşlar olan ortaokul dönemindeki gençlerimiz için onların kişisel, ahlaki ve sanat gelişimine destek olmak için vakfımızca, ‘Medeniyet ve Değerler Kulübünü' hayata geçirdik.” dedi.

Danışman da istediler

MEB ile TÜGVA tarafından ortaokullarda bu kulüple; kitap tahlilleri, kaligrafi, etkili iletişim, sportif faaliyet, akıl oyunları, hafıza teknikleri, önemli şahsiyetleri tanıma gibi bir çok alanda gençlerin eğitimine destek olmaya yönelik etkinlikler yapılacağını da bildirdi. Medeniyet ve Değerler Kulübü etkinliklerini okullarda gerçekleştirebilmek için de Maltepe MEM'nden her okulda bir danışman hoca da talep ettiler.

'Yasaya aykırı, şikayet edeceğiz'

Eğitim-Sen İstanbul 5 Nolu Şube Başkanı Özer Tuncer, “Sendikamız dava açtı. TÜGVA gibi dernek, vakıf ve cemaatlerin okullarda kulüp, etkinlik gibi adlarla faaliyet yapmasını Danıştay uygun bulmayarak, yürütmeyi durdurdu. Danıştay'ın bu kararına rağmen şimdi okullara gönderilen bir resmi yazıyla bu işbirliğinin devam ettiğini gördük. Üstelik de, bu kez her okulun bir de danışman hoca görevlendirmesi istenilmiş. Eğitim, kamusal bir hizmet olduğu gibi kamusal alanda, kamu görevlileriyle sürdürülmek zorundadır. Siyasi iktidara yakın, cemaat, dernek, dini yapı gibi oluşumlara, devlet bu görevini devredemez. 23 Aralık Çarşamba günü Maltepe MEM önünde bir eylem yapacağız. Sonra da, yasaya aykırı uygulamanın sonlandırılması için Milli Eğitim'e şikayet dilekçesi vereceğiz” dedi.